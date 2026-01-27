Postre exprés y sin horno: una receta de limón con solo tres ingredientes

Cuando aparecen las ganas de algo dulce y el tiempo apremia, los postres sin horno se convierten en aliados infalibles. En Catamarca, donde las altas temperaturas suelen marcar la agenda de la cocina cotidiana, esta receta de limón destaca por su simpleza, frescura y facilidad de preparación.

El postre no requiere cocción ni equipamiento especial y se elabora con solo tres ingredientes habituales en cualquier despensa. Su textura cremosa y su equilibrio entre dulzura y acidez lo vuelven una alternativa ideal para una merienda, una reunión familiar o un postre improvisado.

Cómo preparar un postre de limón sin horno y con tres ingredientes

Ingredientes:

1 lata o sobre de leche condensada

½ taza de jugo de limón recién exprimido

200 gramos de crema de leche

Paso a paso:

Colocar la leche condensada en un bol.

Agregar el jugo de limón de manera gradual, mezclando de forma constante. La preparación comenzará a espesar casi de inmediato.

Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente hasta lograr una consistencia homogénea.

Volcar la mezcla en vasitos individuales o en una fuente.

Llevar a la heladera durante al menos dos horas para que tome frío y firmeza.

Ideas para servir y realzar el sabor

Para sumar textura y presentación, se puede agregar una base o cobertura de galletitas trituradas. La ralladura de limón ayuda a intensificar el aroma cítrico, mientras que un toque de coco rallado aporta una variante diferente sin alterar la simpleza de la receta.