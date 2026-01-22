Reinicio metabólico: el plan de tres días que promete activar el metabolismo sin dietas extremas

Durante años, muchas personas han asociado la dificultad para bajar de peso con un "metabolismo lento" y han recurrido a dietas restrictivas o soluciones rápidas. En ese contexto, una nueva propuesta gana espacio incluso en provincias como Catamarca: un reinicio metabólico de tres días que promete activar los mecanismos naturales de quema de grasa sin recurrir a planes alimentarios extremos.

El método fue desarrollado por los cirujanos británicos Paul Barrington Chell y Monique Hope-Ross, especializados en enfermedades metabólicas, y se apoya en la ciencia de los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula funciones clave como el sueño, la digestión y el uso de la energía.

Qué es el reinicio metabólico y en qué se diferencia de las dietas tradicionales

Según los especialistas, muchas dietas convencionales no contemplan la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo de alternar entre carbohidratos y grasas como fuente de energía.

De acuerdo con lo publicado en The Telegraph, la ingesta constante de snacks y comidas frecuentes favorece la quema de carbohidratos y bloquea los mecanismos que utilizan la grasa, lo que dificulta la pérdida de peso. El reinicio metabólico busca revertir ese proceso ajustando horarios y hábitos diarios.

Ventanas de alimentación: cómo organizar las comidas

Uno de los pilares del plan es reducir la cantidad de ingestas a dos comidas principales por día: un brunch al mediodía y una cena temprana. De esta manera, se establece una ventana de alimentación de aproximadamente 10 horas.

El enfoque prioriza una alimentación baja en carbohidratos, con proteínas magras, verduras y grasas saludables, con el objetivo de mantener niveles bajos de insulina y favorecer la quema de grasa corporal.

Ritmos circadianos: sueño, ejercicio y hábitos diarios

El plan no se limita a la alimentación y contempla otros factores clave:

Mantener horarios regulares de sueño, con entre 7 y 9 horas por noche.

Exponerse a la luz natural durante la mañana para sincronizar el reloj biológico.

Realizar ejercicio moderado y caminatas después de las comidas para estabilizar el azúcar en sangre.

Asegurar una buena hidratación y controlar el estrés, asociado a la acumulación de grasa abdominal.

Reinicio metabólico: ejemplo de menú para tres días

La propuesta incluye opciones concretas de comidas:

Día 1: salmón a la parrilla con espinacas y kéfir; bifes de cerdo con verduras asadas.

Día 2: tortilla de queso con ensalada y palta; boloñesa con verduras y frutos rojos.

Día 3: huevos con champiñones y tomate; curry de pollo con ensalada y yogur griego con cacao.

Las combinaciones apuntan a mejorar la saciedad y aportar nutrientes que favorecen el funcionamiento metabólico.

Qué beneficios promete el reinicio metabólico

Según Hope-Ross, quienes completen los tres días podrían notar:

Mejora en la sensibilidad a la insulina.

Disminución de los antojos.

Preservación de la masa muscular.

Mayor energía y motivación para sostener hábitos saludables.

La especialista destaca que la constancia y el respeto por los horarios son tan importantes como la elección de los alimentos.