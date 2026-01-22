  • Dólar
Reinicio metabólico: el plan de tres días que promete activar el metabolismo sin dietas extremas

La propuesta, desarrollada por dos cirujanos británicos y basada en los ritmos circadianos, plantea ajustes en horarios de comida, sueño y actividad física. Una tendencia que también despierta interés en Catamarca entre quienes buscan alternativas sostenibles para el control del peso.

22 Enero de 2026 20.56

Durante años, muchas personas han asociado la dificultad para bajar de peso con un "metabolismo lento" y han recurrido a dietas restrictivas o soluciones rápidas. En ese contexto, una nueva propuesta gana espacio incluso en provincias como Catamarca: un reinicio metabólico de tres días que promete activar los mecanismos naturales de quema de grasa sin recurrir a planes alimentarios extremos.

El método fue desarrollado por los cirujanos británicos Paul Barrington Chell y Monique Hope-Ross, especializados en enfermedades metabólicas, y se apoya en la ciencia de los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula funciones clave como el sueño, la digestión y el uso de la energía.

Qué es el reinicio metabólico y en qué se diferencia de las dietas tradicionales

Según los especialistas, muchas dietas convencionales no contemplan la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad del cuerpo de alternar entre carbohidratos y grasas como fuente de energía.

De acuerdo con lo publicado en The Telegraph, la ingesta constante de snacks y comidas frecuentes favorece la quema de carbohidratos y bloquea los mecanismos que utilizan la grasa, lo que dificulta la pérdida de peso. El reinicio metabólico busca revertir ese proceso ajustando horarios y hábitos diarios.

Ventanas de alimentación: cómo organizar las comidas

Uno de los pilares del plan es reducir la cantidad de ingestas a dos comidas principales por día: un brunch al mediodía y una cena temprana. De esta manera, se establece una ventana de alimentación de aproximadamente 10 horas.

El enfoque prioriza una alimentación baja en carbohidratos, con proteínas magras, verduras y grasas saludables, con el objetivo de mantener niveles bajos de insulina y favorecer la quema de grasa corporal.

Ritmos circadianos: sueño, ejercicio y hábitos diarios

El plan no se limita a la alimentación y contempla otros factores clave:

Mantener horarios regulares de sueño, con entre 7 y 9 horas por noche.

Exponerse a la luz natural durante la mañana para sincronizar el reloj biológico.

Realizar ejercicio moderado y caminatas después de las comidas para estabilizar el azúcar en sangre.

Asegurar una buena hidratación y controlar el estrés, asociado a la acumulación de grasa abdominal.

Reinicio metabólico: ejemplo de menú para tres días

La propuesta incluye opciones concretas de comidas:

Día 1: salmón a la parrilla con espinacas y kéfir; bifes de cerdo con verduras asadas.

Día 2: tortilla de queso con ensalada y palta; boloñesa con verduras y frutos rojos.

Día 3: huevos con champiñones y tomate; curry de pollo con ensalada y yogur griego con cacao.

Las combinaciones apuntan a mejorar la saciedad y aportar nutrientes que favorecen el funcionamiento metabólico.

Qué beneficios promete el reinicio metabólico

Según Hope-Ross, quienes completen los tres días podrían notar:

Mejora en la sensibilidad a la insulina.

Disminución de los antojos.

Preservación de la masa muscular.

Mayor energía y motivación para sostener hábitos saludables.

La especialista destaca que la constancia y el respeto por los horarios son tan importantes como la elección de los alimentos.

