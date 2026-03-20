Jalil recibió a Nahuel Gallo tras su regreso a Catamarca, luego de su secuestro en Venezuela

El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo regresó a la provincia este jueves por la tarde y, en el marco de su retorno, fue recibido este viernes por el gobernador Raúl Jalil en un encuentro desarrollado en la Casa de Gobierno.

La reunión se concretó luego de su reciente llegada al territorio provincial, marcando uno de los primeros actos institucionales tras su regreso. El contacto entre el mandatario y el gendarme se dio en un contexto cargado de significado, luego de un prolongado período de cautiverio que mantuvo en vilo a su entorno familiar y a distintos sectores.

Tras el encuentro, Gallo se retiró del lugar sin brindar declaraciones a la prensa, manteniendo un perfil reservado luego de su arribo.

Más de un año de cautiverio

El regreso de Gallo se produce después de haber permanecido 448 días secuestrado en Venezuela, un período que se extendió por más de un año y que marcó profundamente su historia reciente. Su liberación se concretó a principios de marzo, lo que permitió su retorno a la Argentina y el posterior reencuentro con sus seres queridos.

El caso generó una extensa espera, atravesada por la incertidumbre y la distancia, hasta que finalmente se concretó su regreso al país y, posteriormente, a su provincia de origen.

El mensaje del gobernador

Tras la reunión, el gobernador Raúl Jalil se expresó en un mensaje en redes sociales, en el que destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y puso el foco en el entorno familiar de Gallo. En sus palabras, el mandatario señaló: "Quiero agradecer a quienes estuvieron al lado de Nahuel y de su familia en un momento tan difícil. A su mamá, a sus hermanos y a todos los que intervinieron con compromiso para que hoy pueda estar en su tierra".

El mensaje también incluyó una referencia a la situación de otras personas que permanecen privadas de su libertad, ampliando el alcance del pronunciamiento: "Al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar en quienes aún no recuperan su libertad. Los 24 extranjeros en el centro de detención Rodeo I y los ciudadanos venezolanos que permanecen incomunicados merecen una respuesta".

Por su parte, Gallo expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su detención y se sumó al reclamo por quienes siguen en la misma situación. Advirtió que muchos detenidos se encuentran incomunicados y atravesando condiciones difíciles. "No nos olvidemos de quienes todavía están luchando por su libertad", señaló.

Además, el gendarme comentó que el próximo 22 de marzo, a las 19:00, se celebrará una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle. La ceremonia será en acción de gracias por su liberación, pero también tendrá como objetivo visibilizar el pedido por los detenidos que aún no han recuperado su libertad. El encuentro contará con la presencia del obispo y estará abierto a toda la comunidad.



El arribo y el reencuentro con sus afectos

Nahuel Gallo arribó a Catamarca en un vuelo que aterrizó cerca de las 19.20, marcando su regreso definitivo al territorio provincial. En las horas posteriores, el gendarme compartió en redes sociales imágenes de su reencuentro con familiares y amigos, reflejando uno de los momentos más esperados tras su liberación.

Este reencuentro se suma al proceso de retorno que comenzó con su llegada a la Argentina, donde ya había podido abrazar a sus seres queridos luego de más de un año de detención.

La secuencia de estos encuentros personales constituye uno de los ejes centrales del proceso posterior a su liberación, con un fuerte componente emocional vinculado a la reunificación familiar.