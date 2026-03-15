Cómo hacer Fideos caseros al puro huevo: la receta fácil con 4 ingredientes y el clásico tuco de la abuela

Los fideos caseros al puro huevo son una de las recetas de toda la vida que nunca pasan de moda. Se reconocen fácilmente por su color amarillo intenso, que le dan las yemas, y por esa textura suave que los hace tan distintos a la pasta seca.

Para prepararlos no hace falta mucho: harina, huevos, un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Con esos ingredientes se forma una masa firme que después se estira y se corta en tiras para obtener fideos frescos con un sabor único. Al ser pasta casera, se cocinan en pocos minutos.

A la hora de acompañarlos, la guarnición clásica que nunca falla es el tuco de la abuela. La salsa de tomate, cocinada con tiempo y paciencia, potencia el sabor de los fideos y el plato se completa con una buena cantidad de queso rallado.

Recetas: cómo preparar tuco sabroso para fideos caseros

Ingredientes:

2 cebollas

1 zanahoria

3 dientes de ajo

1 morrón rojo

Pimienta

1/2 vaso de vino blanco

1 litro de tomate triturado

Procedimiento:

Para obtener un tuco sabroso, calienta el aceite en una olla y rehoga la cebolla, zanahoria, morrón y ajo picados.

Agrega vino blanco y salpimienta. Suma el tomate triturado y reduce el fuego. Deja reposar unos minutos.

Ya tienes el tuco perfecto para tus fideos caseros.

Recetas: fideos caseros al puro huevo

Ingredientes:

500 g de harina de trigo

5 huevos

2 cdas. de aceite de oliva

1 cda. de sal

Cómo hacer fideos caseros al puro huevo, la receta paso a paso