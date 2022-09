Los tomógrafos del "San Juan" y el "Eva Perón" fueron reparados y vuelven a estar en funcionamiento

Lo confirmó la Dra. Johana Carrizo, Secretaria de Asistencia y Salud Pública. Las piezas que faltaban se demoraron en llegar a causa del inconveniente de las importaciones. Desde Salud reconocieron que tuvieron previsión con la compra anticipada del repuesto para el equipo del hospital capitalino y no así con el del nosocomio pediátrico. Leé la nota completa…

Juicio por Jurado: El 14 de octubre será el primer debate en el Tribunal Oral Federal

La causa que será la primera experiencia para la justicia catamarqueña es el homicidio de Débora Barros, hecho ocurrido en abril del año 2021 en el sur de la Capital. El imputado, Javier Salcedo, que se encuentra detenido en el penal. Leé la nota completa…

Aumento del boleto: ahora no sería "inminente" pero "no quiere decir que no sea de aquí a una semana"

Guillermo Leiva, responsable del organismo, además de confirmar que la pandemia generó una crisis en las empresas de transporte, ahora se desdice a si mismo sobre el incremento del pasaje. Volvió a reconocer que es un pedido de las empresas para afrontar la crisis económica. Detalles sobre el concurso preventivo de acreedores de El Nene. Leé la nota completa…

Tras 7 años de inactividad, el Estadio Bicentenario reabre sus puertas

La Secretaría de Deportes estuvo a cargo del mantenimiento y la recuperación campo de juego que se encuentra en condiciones óptimas para su utilización. La primera actividad que se realizará será el histórico Encuentro Provincial de Fútbol Infantil. Leé la nota completa…

María Eugenia Vidal dijo son la mejor alternativa electoral para el 2023

Destacó el trabajo político y territorial que los dirigentes del PRO local y afirmó que su visita tiene entre los objetivos principales fortalecer a los equipos de Juntos por el Cambio. También habló sobre la inflación y su precandidatura presidencial. Leé la nota completa…